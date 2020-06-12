النائبة داليا يوسف: الخلاف مع إثيوبيا على السلامة الإنشائية لسد النهضة ومدة الملء

قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جميع أعضاء الكونجرس الأمريكي يحترمون الدور المصري وسياسة النفس الطويل، وإعلانها أكثر من مرة أنه لا ضرر ولا ضرار في قضية سد النهضة الأثيوبي، لافتة إلى أنه لا خلاف على بناء السد، وإنما على التقارير الهندسية، وسلامة السد وأثره على البيئة ومدة ملء السد.

وأضافت النائبة خلال الصالون السياسي الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي .. فرص وتحديات"، عبر منصات التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، إن هذا الكلام حتى يعرف الشعب الأثيوبي، أن مصر مهتمة بتنمية إفريقيا، وعندما تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن، كان الهدف من ذلك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وتابعت أنه من الواضح استخدام منصات إعلامية مدعومة من قطر، وحث إثيوبيا على الإنسحان قبل التوصل إلى اتفاق، وأطالب الدول الممولة للسد وهم أصدقاء لمصر، أن تدعو إثيوبيا إلى احترام الاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن صالون التنسيقية يستعرض هذه المرة فرص وتحديات الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الملف المائي المصري ومستجدات الأوضاع حول سد النهضة، والتحديات التي تواجه مصر من الحدود الغربية والأزمة الليبية وما تمثله من اهتمام لمصر، كما سيتم تسليط الضوء على التعامل الدولي مع جائحة كورونا يتطرق الصالون لطرح تأثير كورونا في القارة الأفريقية، ودور الاتحاد الأفريقي في القضايا المختلفة.