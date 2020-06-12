ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 778 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية معاملات اليوم الجمعة في البورصات العالمية والمحلية، حيث سجل عيار 21 مبلغ 778 جنيهًا، مقابل 775 جنيهًا في التعاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي ارتفعت بشكل طفيف مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة جنيهان، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 887 و889 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 776 و778 جنيها، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 665 و667 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و224 جنيها.