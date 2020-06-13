"لو عايز تعمل خير".. خطوات التبرع بالدم من خلال فيس بوك

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وإصابة أعداد كثيرة به، لجأت وزارة الصحة والسكان، إلى حقن المصابين بالبلازما الخاصة بدم المتعافين من فيروس كورونا.

وبعد أن أثبتت تلك التجربة نجاحها، في مساعدة المصابين على التماثل للشفاء، تعاونت وزارة الصحة والسكان مع موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة ستساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) بالتبرع ببلازما الدم، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة.

وتستعرض "الوطن"، خطوات التبرع بالدم من عبر موقع فيس بوك.

خطوات التبرع بالدم من خلال "فيس بوك"

- يمكن بدء خطوات التبرع بالدم من خلال موقع "فيس بوك" من هنا.

- ثم يتم الضغط على أيقونة عرض أماكن التبرع، والتي تتيح للمتبرع الاطلاع على جميع الأماكن ومراكز التبرع بالدم القريبة منه لاستقباله كمتبرع، كما يمكن أيضًا دعوة الأصدقاء على موقع فيسبوك للتبرع.

- وبعد تسجيل طلب التبرع يتم إرسال رسالة على الهاتف المحمول الخاص بالمتبرع يتوفر بها تفاصيل عملية التبرع.

- كما يمكن الضغط على أيقونة "تذكيير تعيين" والتي تتيح من خلالها إخطار المتبرع عن حاجة بنوك الدم المحلية للمتبرعين بالدم أو عند وجود معلومات مفيده يمكن مشاركتها.

نصائح يجب اتباعها عند التبرع بالدم

- يجب الحرص على تناول وجبة صحية مع تجنب الأطعمة التي تحتوي على دهون، مثل المقليات أو آيس كريم، وتناول أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء أو الأسماك أو الدواجن والفاصوليا والسبانخ والحبوب الغنية بالحديد أو الزبيب.

- تناول ما يزيد عن نصف لتر من الماء أو مشروب غير كحولي قبل الموعد.

- أخذ قسط جيد من الراحة والنوم في الليلة التي تسبق التبرع بالدم.