ألمانيا تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من كورونا

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم، على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت بشدة من أزمة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك من خلال تخصيص مساعدات بقيمة 25 مليار يورو لهذه الشركات في محاولة لمنعها من الإفلاس.

وذكرت الحكومة الألمانية، في بيان، اليوم، أن تلك الأموال ستخصص للمطاعم والمقاهي ومكاتب السفر والرحلات وبيوت الشباب وغيرها؛ لتضررها بسبب القيود التي فرضت على الحياة العامة؛ للحد من انتشار كورونا المستجد.

من جهتها، بررت وزارة الاقتصاد الألمانية، هذه المساعدات بأنه لا يمكن لجميع هذه الجهات التقدم بطلب للحصول على قروض لأنها لا تستطيع تعويض الخسائر في إيراداتها، لذلك ستتحمل الحكومة الاتحادية خلال الفترة من يونيو الجاري حتى أغسطس المقبل جزءاً من التعويضات، من أجل استمرارية تلك المشاريع.

جدير بالذكر، أن مساعدات الدولة ستطبق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي انخفضت إيرادتها خلال شهر أبريل ومايو بنسبة 60%؜ وقد تصل قيمه التعويضات ما يوازى 150 ألف يورو.