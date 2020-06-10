ألمانيا تمدد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة حتى آخر أغسطس المقبل

وافقت ألمانيا اليوم، على تمديد تحذير السفر إلى أكثر من 160 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أغسطس المقبل، مع إمكانية منح استثناءات لبعض الدول التي انحسر فيها انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسيؤخذ في الاعتبار في تحديد الدول المستثناة من المعايير تطورات أعداد العدوى في الدول وإمكانيات أنظمتها الصحية وسعة إجراء الاختبارات وقواعد النظافة الصحية وإمكانيات إعادة المسافرين وإجراءات السلامة للسياح، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقرر مجلس الوزراء الألماني الأسبوع الماضي إلغاء تحذيرات السفر بالنسبة لـ31 دولة أوروبية في الخامس عشر من الشهر الجاري، منها الدول الـ26 الشريكة لألمانيا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا والدول الأربع الشريكة في منطقة شينجن من خارج الاتحاد الأوروبي وهي إيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين.

وسيتم إلغاء التحذير من السفر لـ29 دولة في الخامس عشر من الشهر الجاري، بينما سيتأخر رفع التحذير بالنسبة لإسبانيا والنرويج بسبب استمرار العمل بقواعد حظر دخول هاتين الدولتين.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد أعلن في السابع عشر من مارس الماضي في أعقاب تفشي الجائحة، تحذير مواطنيه من السفر إلى كل دول العالم البالغ عددها نحو 200 دولة، في خطوة فريدة من نوعها، حيث كان يقتصر التحذير من السفر فقط على وجود خطر على حياة الألمان في حال سفرهم إلى مناطق حروب على سبيل المثال، وأتاح القرار إلغاء الرحلات بدون تكاليف على عملاء شركات السفر.