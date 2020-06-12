مقتل شخص وإصابة 15 آخرين أثر انفجار استهدف منطقة تجارية في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، مقتل شخص واحد واصابة 15 آخرين في انفجار استهدف منطقة تجارية في مدينة "روالبندي" شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال المسؤول الإداري الباكستاني، أنور الحق، في بيان، إن طفلين كانا ضمن المصابين جراء الانفجار الذي وقع في منطقة تجارية قرب سوق "صدر" الرئيسية في المدينة والتي عادة ما تكون مزدحمة خلال ساعات المساء.

وذكر شرطي في موقع الانفجار يدعى طاهر شاه لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن التقارير الأولية تشير إلى أن المواد المتفجرة زرعت في عمود كهربائي قريب.

وجرى نقل المصابين إلى منشآت طبية قريبة، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا في موقع الانفجار الذي ألحق أضرارا مادية فادحة بالممتلكات وفتحت تحقيقا بشأنه.