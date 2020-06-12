حنان يوسف: "هعرف بعد بكرة إذا كنت مريضة كورونا ولا لأ"

قالت الفنانة حنان يوسف، إنها أجرت عددا من الفحوصات، للتأكد من مدى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية "TEN"، ستظهر نتائج التحاليل التي أجرتها يوم الأحد المقبل، ومن خلالها سيتبين مدى إصابتها بالفيروس من عدمه، موضحة أنه حتى الآن، تعاني من زكام، ولا تدري مدى إصابتها بالفيروس.

وأكدت أنها لم تتواصل مع نقابة الممثلين لمساعدتها على عبور أزمتها الحالية: "أنا مطلبتهمش، وقولت خليها للي ميقدروش يعملوا كده".