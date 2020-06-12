"الصحة": سرعة انتشار فيروس كورونا تتغير من يوم لآخر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى أن سرعة انتشار المرض تتغير من يوم لآخر، وبروتوكولات العلاج أصبحت واضحة.

وأضاف خلال حواره هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر": "حتى ننهي هذا الوباء وتصبح كلمة وباء انتهت من قاموسنا، نحن منتظرون العلاج، العلاج قرب، وحتى هذه اللحظة كلها دراسات جارية كثيرة".

وتابع، أنه خلال الأسابيع القادمة سيكون هناك نتائج مؤكدة حول علاج فيروس كورونا المستجد.