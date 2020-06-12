إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في لبنان، قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكانت مجموعات من المتظاهرين اللبنانيين، نفذت عمليات تحطيم بشكل ممنهج، مساء اليوم، للمحال التجارية في محيط منطقة رياض الصُلح بوسط العاصمة بيروت وعلى بعد مسافة بسيطة من مقر السراي الحكومي "مقر الحكومة".

وأضرم المتظاهرون، النيران في محتوياتها بالداخل، وقام أشخاص ملثمون بانتزاع الأبواب والواجهات الحديدية للمحال التجارية، ثم تحطيم الواجهات الزجاجية لتلك المحال على نحو متعمد باستخدام العصي والأحجار والأدوات الحديدية، والدخول إلى تلك المحال وتهشيم محتوياتها بالكامل، وإضرام النيران في بعضها مستخدمين عبوات مشتعلة.

وارتفعت ألسنة اللهب في بعض المحال التجارية بصورة كبيرة والتهمت كافة محتوياتها، في حين جابت أعداد كبيرة من الدراجات النارية يستقلها أشخاص وسط بيروت، وبدا وكأنهم يدعمون عمليات تحطيم وحرق المحال التجارية.

وأشعل المتجمهرون، النيران في الإطارات المطاطية بوسط الطرق في ساحة رياض الصُلح، وكذلك في صناديق النفايات في المنطقة، ورشقوا الطوابق العليا للمباني التي تقع أسفلها المحال التجارية، بالحجارة والأدوات الحديدية.