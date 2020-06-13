مدير خط نجدة الطفل: لدينا 1.6 مليون طفل يعملون في مصر

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه ووفقا للمسح القومي الأخير لعمل الأطفال في مصر والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد تم استبيان وجود 1.6 مليون طفل في سن ما بين 12 لـ17 سنة، بمعدل طفل من 10 أطفال.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هؤلاء الأطفال يعمل أغلبهم في أعمال خطرة وأغلبها منحصر في الزراعة بنسبة 63% منهم، بينما يعمل الباقي منهم في التعدين واعمال البناء والصناعات التحويلية، موضحا أن الخط يعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقي الشكاوى المتعلقة بأي خطر أو عنف متعلق بالأطفال ومنهم عمالة الأطفال ومنها عملهم في المحاجر والتعدين والتسول والأعمال الإباحية والدعارة والسرقة.

وأكد أن النسب المتعلقة بهؤلاء الأطفال تتغير بشكل مضطرد ما بين فصل الصيف أو الشتاء: "من ساعة ما بدأنا تطبيق الإجرائات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا النسبة معتدله مقارنه بالعام الماضي"، مشيرا إلى أنه وفي عام 2019 استقبل الجهاز ما يقرب من 2056 بلاغ استغلال أطفال في أعمال التسول، و263 أطفال عاملين بسبب عملهم وتقوم أسرهم على أرغامهم على العمل ولا يؤخذ حقوقه المالية من أصحاب العماله: "إجمالي البلاغات اللي تلقاها الخط في عام 2019 متعلقه بعمل الأطفال بلغت 2331 بلاغ، والنسبة دي تشكل 11% من إجمالي البلاغات اللي جت لخط النجدة كله".

وتابع: "الدولة أعتمدت خطة عمل وطنيه لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودي المفروض تطبق من 2018 وحتى 2025 ومن خلال تلك الاتفاقيه تلتزم مصر لمناهضة أسوء أشكال عمل الأطفال سواء استخدامهم في الرق أو الإباحية والدعارة أو أعمال المخدرات وما يشكل مخاطر صحية ونفسيه على الأطفال".