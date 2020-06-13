أدمن مؤسس جروب "إكس كورونا": نقدم دعما معنويا وتأهيلا نفسيا للمصابين

قالت سارة سامي، أدمن ومؤسسة جروب "إكس كورونا" عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الجروب يهدف إلى تقديم دعم إيجابي للمرضي لتأهيل المريض نفسيا بشكل إيجابي، حيث أن التأهيل النفسي هو الأهم في عبور أزمة الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت "سامي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن الجروب قد رصد عددا من المصابيين من الملتحقين له مؤخرا لديهم خوفا شديدا وإحباط شديد جراء إصابتهم بالفيروس: "بيكون فيه خوف ورعب وتوهان رهيب، خصوصا مع الأعداد المتزايده بيكون الناس مش قادرة توصلنا، وفيه ناس كتير مبتبقاش عارفه تعمل إيه"، موضحه أنها قد عملت مع زوجها في شركتهم لإجراء الكشف المبكر على الموظفين معهم عن فيروس كورونا ولتوجيههم لإجراء المسحة والأشعة: "من هنا عملت جروب علشان أجمع أكبر عدد من التجارب الفعلية للناس ونساعدهم ونحدث البرنامج بتاعنا".

وأكدت أن هناك الكثير من الأطباء ممن عرضوا على الجروب التطوع للمساعدة في كل التخصصات، وهم سبب لنجاح ذلك الجروب، مشيرا إلى أن الجروب يقوم بمساعده الملتحقين فيه بتوجيه المصابين إلى الأخصائين والمسؤولين وأماكن الحصول على رعاية طبية أكثر تخصصا واحترافية: "من أهم نشاطات الجروب أننا بنخلي الناس تقدر تبعت الحالات الطارئة وأرقام تليفوناتهم، واحنا بنحاول نبعته علشان الناس كلها تقدر تتوجه للمكان الصحيح سريعا".