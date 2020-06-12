الحكومة السودانية تدعو إلى عدم السماح بتخريب جهود السلام

دعا وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس، إلى عدم السماح لأي أحد بتخريب جهود السلام، الذي اقترب تحقيقه.

وقال مانيس: "عند اقتراب توقيع السلام في أية دولة هناك مخربون، أرجوا ألا نسمح لهم بتخريب جهود السلام"، وتعهد بجمع السلاح وجعله فى يد القوات النظامية.

وزار وفد رفيع المستوى برئاسة مانيس جنوب دارفور غرب السودان، لتقديم واجب العزاء لأسرة شخصين قُتلا في معسكر "كلمة"، وضم الوفد عددا من القيادات العسكرية وممثل النائب العام.

وقال مانيس: "أجريت اتصالات مع بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" المسؤولة عن حماية المعسكر، من أجل الوصول إلى الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة".

وأكد مانيس، أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بأن تتولى حماية المدنيين السودانيين بانتهاء فترة البعثة في ديسمبر المقبل، مطالبا أهل الولاية بالتعاون فى قضية جمع السلاح وفتح المسارات والسلام المجتمعي.

من جانبه، قال والى جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود، إن الحادثة أريد بها إفشال السلام والموسم الزراعي، وبرنامج الحكومة الانتقالية، وإعادة دارفور الى مربع الحرب.

وأوضح محمود، أن المسؤولين في الولاية جلسوا مع البعثة، وطالبوها بالقيام بواجبها فى حماية المدنيين أو ترك الأمر لحكومة الولاية.