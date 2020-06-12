الاثنين.. متهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور يمثل أمام الجنائية الدولية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن المشتبه به علي كوشيب سيمثل أمامها في جلسة إجرائية أولى للمحكمة الاثنين المقبل، وأوضحت المحكمة أنه سيُجري التحقيق الأول القاضي سلفاتور ايتالا.

وتتضمن الجلسة الأولى التحقق من الهوية والسير في الإجراءات الأولية مثل توجيه التهم لكوشيب بحضور محاميه المكلف من المحكمة.

وكان كوشيب سلم نفسه للمحكمة طواعية في إفريقيا الوسطى، ونقل إلى لاهاي في 9 يونيو الجاري، وأصدرت المحكمة أمر القبض الأول على كوشيب في 27 أبريل 2007، ووجهت له 50 تهمة اعتبرتها المحكمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق آخر، ناقشت نائبة وزير الخارجية الإيطالي إيمانويلا ديل ري، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع مفوضة الشراكات الدولية في الاتحاد الأوروبي يوتا أوربيلاينن، عددا من القضايا الرئيسية في جدول أعمال التعاون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أن الجانبين ناقشا التحضير للمؤتمر المقبل لدعم التحول الديمقراطي في السودان المقرر عقده في 25 يونيو الجاري، إذ عبرت المفوضة الأوروبية عن رغبتها في مشاركة إيطاليا في المؤتمر.

من جانبها، طمأنت ديل ري، المسؤولة الأوروبية بشأن الاهتمام الذي توليه الحكومة الإيطالية لهذا الملف، نظرا للتقارب التقليدي بين روما والخرطوم ووجود تعاون مشترك منذ 40 عامًا، مشيرة إلى تعزيز الحوار السياسي الثنائي وتوسيع فرص الشراكة بما في ذلك الندوة الترويجية الافتراضية للاستثمار في السودان، والتي عُقدت، أمس الخميس، بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال إيطالي.