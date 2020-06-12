فيديو.. الصحة: متعاف كورونا قد يصاب مرة أخرى العام المقبل

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن فيروس كورونا يختلف تماما عن فيروس الأنفلونزا، والأجسام المضادة التي ينتجها الجسم نتيجة الإصابة بنزلات الأنفلونزا المتكررة وليس لها علاقة بفيروس كورونا.

وأضاف حسني، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن من أصيب بفيروس كورونا هذا العام، مستبعدا إصابته مرة أخرى، ولكن إذا حدثت موجة جديدة من الكورونا العام المقبل قد يصاب مرة أخرى لأنه من الوارد حدوث تحور بالفيروس، ولكن هذه الافتراضيات مبدئية وتحت الدراسة.

وتابع حسني، أن تعرض العالم لموجة أخرى من الكورونا مجرد تكهنات، ويجب ألا يصاب المواطنون بالهلع، لأنه بعد أسابيع قليلة سيخرج علاج كورونا للنور وسيصبح مثله مثل أي فيروس، فهو يشبه كثيرا في حالته أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، حيث انتابت البشرية نفس الخوف ولكن بمجرد معرفة العلاج انتهى الهلع، ولذلك كورونا مهما حدثت به موجات أخرى لا يستدعي الأمور الهلع خصوصا مع قرب وجود العلاج الفعال.