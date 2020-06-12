القليوبية تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 10 حالة آخرى مصابة، جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة شبرا الخيمة سجلت اليوم الجمعة، أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، فيما خلت مدينة قها من تسجيل أي إصابة بالفيروس لليوم الثالث على التوالي، وجاءت خريطة الإصابات كالتالي:

مركز ومدينة بنها 19 حالة إصابة جديدة، وطوخ 4 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 18 حالة، وكفر شكر 9 حالات، وقليوب 25 حالة، وشبرا غرب وشرق 64 حالة إصابة، والخانكة 18 حالة، وشبين القناطر 3 حالات.

كان مستشفى قها للحجر الصحي، أعلنت تعافي 3 حالات من الفيروس، بينهم ممرضة بمستشفى بهتيم تدعي زينب ع، التي أثبت سلبية المسحة لها مرتين متتاليتين، كما استقرت حالة فتحية بدر ووائل توفيق، وخرجا للعزل المنزلي.

وقالت الدكتور أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس، بقها أن 3 حالات غادروا المستشفي اليوم الجمعة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 263 متعاف غادروا المستشفى، بعد شفائهم منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

فيما أعلن مستشفى ناصر، تعافي وخروج 5 حالات، ليرتفع بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 18 حالة شفاء.

وأكد الدكتور أمير عادل، مسيؤول ملف حالات الإصابة بكورونا بمستشفى ناصر العام، أنه تم تعافي وخروج حالتين ضمن حالات الإصابة بالفيروس للمرضي بالمستشفى، والذين يبلغ عددهم 22 حالة حتى الآن، ليصبح بذلك إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى 43 حالة.

وأعلن الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة في القليوبية، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سلبية العينة الثانية الخاصة به، مشيرا إلى أن حالته تحسنت بشكل كبير بعد الانتهاء من تعاطي بروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".