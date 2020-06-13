في إطار مبادرة "راجعين من تاني".. تطهير وتعقيم مراكز شباب دمياط

شنت مراكز شباب (تل الكاشف، الكاشف الجديد، سيف الدين)، حملة تعقيم وتطهير لكل منشآت المركز، فضلا عن تنفيذ مركز شباب الأربعين، حملة تعقيم وتطهير لكل منشآت المركز، وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، لمواجهة انتشار تفشى فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف إبراهيم الشامي وكيل مديرية دمياط للشباب.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في إطار مبادرة (راجعين من تاني)، استعدادا لعودة الأنشطة في منتصف الشهر الجاري.