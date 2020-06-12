جهاز مدينة دمياط الجديدة يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات

أكد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بمناطق متفرقة بمدينة دمياط الجديدة؛ للقضاء على المظاهر العشوائية، بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأوضح المهندس محمد رجب أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأحياء المدينة، بجانب رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على المسطحات الخضراء، كما جرى إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن ذلك يأتي في إطار جهود الجهاز للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسيئ إلى المظهر الجمالي، مؤكداً استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يجرى القضاء على جميع المظاهر العشوائية.