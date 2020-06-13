الخياط: معهد أمصال بالهند سينتج لقاح لكورونا ثبت فاعليته بنسبة 80٪

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تبودوربهارس، إنه يجب التفرقة بين المصل والتطعيم، فالمصل يعطى لإنسان مريض لكي يتم شفاؤه وإعطائه أجسام مضادة ضد الميكروب الموجود في جسمه، لكن التطعيم يتم إعطاءه للأصحاء للوقاية من المرض، لافتاً إلى أن هناك تنافس وصراع محموم يصب في مصلحة العالم كله لإيجاد لقاح بسرعة.

وأضاف الخياط، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن هناك شركتين عملاقتين، "أسترا زينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد يتم على مستوى العالم كله تجربة على مصل ودخلوا منذ بداية شهر يونيو الجاري في المرحلة الثالثة من التجربة وهي بشرة جيدة، لأن أي منظومة علاج لابد أن تمر بأربع مراحل هم التجارب المعملية، والتجارب السريرية وتم تجربته على الفئران وثبت نجاحه في فبراير الماضي، ثم بدأت التجارب على المتطوعين بعدد قليل لضمان الأمان وهل يخرج أجسام مضادة ويحمي الجسم من الفيروس من عدمه".

وتابع، أن نسب نجاح هذا المصل وصل من 55 إلى 80٪ وهي نسب عالية وجيدة جداً لذلك جميع البروتوكولات دخلت حالياً في المراحل الإكلينيكية الثالثة وستنتهي في آخر يوليو وسيتم عرض النتائج في أغسطس وبدأ من اليوم معاهد أمصال وتطعيمات على مستوي العالم تجري هذا التطعيم لأنه استشراف للمستقبل لأن هذا التطعيم ثبت أنه فعال في المراحل الأولي والثانية من المرض.

واستكمل، أن هناك معهد متخصص للأمصال واللقاحات في الهند سينتج بليون تطعيم من الآن إلى جانب أماكن في الصين، إنجلترا، والعديد من الدول ونحن في حاجة لمليارات التطعيمات للعالم كله.