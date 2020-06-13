حفيدة محمد عوض: "جدي كسر قواعد المسرح وشالني"

قالت الفنانة جميلة عوض، حفيدة الكوميديان الراحل محمد عوض، إنها دائما ما كانت تذهب مع جدها الكوميديان الراحل في مسرحياته التي كان يقدمها، وهي في عمر الـ4: "مكنتش بتكلم، وغمز للجمهور وشالني، وكسر كل قواعد المسرح اليوم ده، علشاني، وأنا الوحيده من أحفاده اللي لحقت بيه قبل وفاته".

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنها تهوى الظهور بالمسارح الاستعراضية: "حاسة أن دي حاجة اتربيت عليها، بسبب ببايا وعمي، ودي حاجة أنا حباها وحابه أعملها جدا"، موضحه أنها لا ترى نفسها فنانة كوميدية كجدها الراحل: "طبيعة الممثل قبل ما يقرر العمل بالتمثيل، هو تركيبته في الحياة لازم يكون شخص بيحب يراقب التفاصيل".

وأكدت أنها دائما ما تلجأ إلى رأي والدتها بشكل كبير في السيناريوهات المقدمة لها، لأعمال درامية أو أفلام: "ببايا باخد رأيه في المجمل وبيكون رأيه مهم جدا".