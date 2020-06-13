مشهد "فرح سنية" يحقق 2 مليون مشاهدة في 5 ساعات

مسلسل ظل خالدا بحب جمهوره، هذا هو حال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي نجح في تحقيق شعبية كبيرة حتى وقتنا هذا رغم مرور أكثر من 24 عاما على بدء عرضه لأول مرة، وكلما يتم إعادة عرض المسلسل عبر إحدى القنوات المصرية، سرعان ما يتحول لتريند عبر منصات السوشيال ميديا.

وتزامنا مع الحلقة الشهيرة في المسلسل والتي ضمت "فرح سنية" نجلة المعلم عبد الغفور البرعى، تصدرت الحلقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي كما حقق مشهد الفرح 2 مليون مشاهدة في أقل من 4 ساعات على صفحة القناة على موقع "فيس بوك".

يعرض المسلسل حاليا على شاشة قناة "dmc دراما"، ويعتبر أحد كلاسيكيات الدرامية التلفزيونية، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي، خلال عرضه في شهر رمضان.

عرض المسلسل، عام 1996، ويسرد قصة صعود بطل العمل عبدالغفور البرعي، من القاع إلى القمة، حينما بدأ حياته العملية في وكالة الحاج إبراهيم سردينة، حتى أصبح صاحب عمل خاص يجني منه ثروة كبيرة.

وفي أثناء رحلته في الحياة، يعجب بفاطمة، بائعة الكشري، ويتزوجان، وينجبان ولدا وأربع فتيات، ورغم إن "عبد الغفور" حقق السعادة من عمله وتكوينه لأسرته، إلا أنه عانى من ابتعاد ولده الوحيد "عبد الوهاب" عنه، وعدم التواصل بينهما، وإصرار عبدالوهاب، على بناء عالم خاص جدًا بعيدًا عن والده ونفوذه وتستمر أحداث المسلسل.

المسلسل قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وكتب السيناريو والحوار مصطفي محرم، ومن إخراج أحمد توفيق. وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، بطولة "نور الشريف، عبلة كامل، رشوان توفيق، ناهد رشدي، منال سلامة". وكان المسلسل أيضا بوابة لبعض النجوم الشباب لكي يحققوا نجاحًا أمام الجمهور المصري، مثل "حنان ترك، محمد رياض، وفاء صادق".