الصحة العالمية: يجب الاهتمام بالأطقم الطبية ورعايتهم نفسيا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة نسقت مع فرق الطوارئ الطبية، ونقاط الاتصال في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر، في مراقبة وتوجيه وتسهيل عمليات الاستجابة لكوفيد 19، خصوصا الفرق الوطنية، وكذلك الفرق الدولية، بالإضافة إلى إيفاد المنظمة لخبراء من المؤسسات الشريكة والشبكات التقنية، لدعم البلدان، عبر شبكة الإنذار والاستجابة العالمية.

وأضاف المنظري، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المنظمة قامت بدعم البلدان في ممارسات إدارة مخاطر الكوارث من خلال ندوات منتظمة عبر الإنترنت، حول استخدام استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.

وتابع، أن هناك مجموعة من النهج التي يجب أن تحرص عليها الدول والحكومات في إتباعها وهي أن نهج الحكومة بأكمله والمجتمع بأسره ونعني بإشراك كافة قطاعات الحكومة في جهود الاستجابة لتحقيق استجابة متكاملة، قوية وفعالة لهذه الجائحة، فالمسؤلية ليست للقطاع الصحي وحده وإنما إشراك المجتمع بأسره، أفرادا ومنظمات ومجتمع مدني في تطبيق جهود التوعية وأنشطة الاستجابة ف لكل فرد دوره.

واستكمل، أن هناك نهج يسمي سياسة التباعد البدني وهي آلية دفاع مهمة جداً تتيح المزيد من الوقت لمكافحة الجائحة لأنها تسهم في وقف إنتقال الفيروس والحد من إنتشار العدويء ومواصلة جهود الإستجابة والترصد واكتشاف الحالات وعزلها هي والمخالطين فهذا ضروري لوقف سلاسل إنتقال العدوي، واتخاذ التدابير الوقائية التي تعتبر هي العامل الرئيسي في مواجهة كورونا من خلال غسل اليدين بالماء والصابون والحرص على أداب السعال والعطس وتجنب مخالطة المرضي ومعرفة متي وكيف وأين يتم ارتداء الكمامة وكيفية استعمالها والتخلص منها.

وأوضح، أنه في حالة اتخاذ قرارات بتحقيق هذه الإجراءات لا ننصح برفعها كليا بل بالتخفيف الجزئي والمتدرج بعد استكمال اشتراطات التخفيف التي أوصت به منظمة الصحة العالمية والاهتمام بأطقم الرعاية الصحية لأنهم في الصفوف الأمامية في معركة كورونا ولابد من دعمهم وتدريبهم وتوفير معدات الوقاية الشخصية لهم والاهتمام برعايتهم نفسياً أثناء أدائهم لمهامهم.