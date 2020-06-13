4 إرشادات للحماية من خطر أسطوانة البوتاجاز

قدم جهاز حماية المستهلك عدد من الإرشادات، الواجب اتباعها عند التعامل مع أسطوانات الغاز.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، هذه الإرشادات، خاصة مع دخول فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ.

نصائح التعامل مع أسطوانات الغاز

أوضح جهاز حماية المستهلك أنه من أجل السلامة يجب اتباع التعليمات الآتية:

ـ يجب التعامل مع الإسطوانة برفق نظرا لإحتواءها على مواد شديدة الانفجار.

ـ عدم إلقاءها من أو إلى السيارة.

ـ عدم دحرجة الأسطوانة على الأرض سواء كانت فارغة أو ممتلئة بالغاز حتى للتلف.

ـ يجب وضع الأنبوبة دائما في وضع رأسي.

اختصاصات جهاز حماية المستهلك

ـ يختص جهاز حماية المستهلك، بتلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى 30 يومًا.

ـ إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضى أمام المحاكم.

ـ التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز.

ـ وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

ـ نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

ـ التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

ـ دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

ـ التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

ـ وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

ـ تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

ـ إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب من الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

ـ دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز في ما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.