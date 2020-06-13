غدا.. بدء حجز وحدات الإعلان الـ13 الاجتماعي لجميع المواطنين بـ148 ألف

تبدأ وزارة الإسكان، في تلقى طلبات الحجز وحدات الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، سداد مقدم الحجز لجميع المواطنين بداية من يوم الأحد المقبل، 14 يونيو حتى 4 يوليو، بعد أن أتاحت سحب كراسات الشروط الأحد الماضي 7 يونيو للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، في10 محافظات هي: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح).

ووفقا لبيان وزارة الإسكان، فالوحدات كاملة التشطيب مكونة من 3 غرف وصالة بمساحة 90 متر.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).