انهيار حركة النقل الجوي بنسبة 95% في غرب أفريقيا بسبب كورونا

قال رئيس مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، عبدالله بوريما، إن حركة النقل الجوي في منطقة الاتحاد انهارت بصورة كبيرة، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ولفت بوريما خلال لقاء عن بعد مع وزراء النقل في الاتحاد الأفريقي إلى أن حركة النقل الجوي بالمنطقة تراجعت بنسبة 95% في أعقاب حظر حركة الطيران التي تضمنت منع نقل المسافرين على الخطوط الجوية باستثناء حركة الطائرات الخاصة.

وأضاف بوريما، أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تقييم تأثير أزمة الجائحة على قطاع النقل بدول الاتحاد، وتقييم التدابير التي اتخذتها حكومات المنطقة لاحتواء ودراسة احتياجات قطاع النقل حال استئناف نشاطه مجددًا.

وسجلت نيجيريا ،أمس الجمعة، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد الى 14554.

وأكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و 387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.

وفي السنغال، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 92 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4151 إصابة مؤكدة.

وقالت الوزارة السنغالية، في بيان، إنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد القيام بـ 1005 تحليلات مخبرية، مضيفة، أنه تم تسجيل 106 حالات تعافٍ من الوباء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 3100 شخص.

وأشارت الصحة السنغالية، إلى استقرار عدد الوفيات عند 56 حالة.