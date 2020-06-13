الأمم المتحدة تحذر من تراجع مكاسب مجال إنهاء عمل الأطفال بسبب كورونا

حذرت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، من تراجع المكاسب الضخمة التي تحققت نحو إنهاء عمالة الأطفال على مدى العشرين عاما الماضية، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، مناشدة الحكومات بمواصلة الاستثمار في الإجراءات التي ساعدت حتى الآن على تقليل ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، إنه بينما تتسبب الجائحة في دمار دخل الأسرة، بدون دعم، يمكن أن يلجأ كثيرون إلى عمالة الأطفال، مشدداً على أن الحماية الاجتماعية أمر حيوي في أوقات الأزمات، لأنها تقدم المساعدة لأولئك الأكثر ضعفا.

وأوضح رايدر، أنه مع استمرار البلدان في العمل من أجل الوفاء بتعهدها بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025، توصي المنظمة العمل (حماية اجتماعية أكثر شمولا، وسهولة الحصول على الائتمان للأسر الفقيرة، وتعزيز العمل اللائق للبالغين، وتدابير لإعادة الأطفال إلى المدرسة).