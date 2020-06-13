الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شقة في الإعلان الـ13 "الاجتماعي"

تبدأ وزارة الإسكان، في تلقى طلبات حجز وحدات الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، وسداد مقدم الحجز لجميع المواطنين، بداية من غدا الأحد، 14 يونيو حتى 4 يوليو، بعدما أتاحت سحب كراسات الشروط، الأحد الماضي 7 يونيو، للمواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة فقط، لتفتح الباب لتلقى الطلبات من الجميع، بما فيهم ذوى احتياجات الخاصة مرة أخرى.

نوضح فى هذا التقرير، الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شقة 90 متر كاملة التشطيب، مكونة من 3 غرف وصالة، وفقا لبيان وزارة الإسكان عن الطرح الجديد:

- لا يكون المتقدم أو أي فرد من أسرته، حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا.

- الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه.

-الحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، والوحدات مطروحة فى المواقع التالية:

-الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، مطروح.

وأكدت وزارة الإسكان، أن يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها، والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018.

وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

وشملت الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل، بالنسبة للأعمال الحرة فلا بد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي، وصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء، ولو كان المتقدم متزوج لابد من تقديم صورة الرقم القومي للزوجة، ومفردات مرتب للزوجة لو كانت تعمل، قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال.

دفع مقدم الحجز 14 ألف جنيه فى أقرب مكتب بريد مميكن، ودفع 150 جنيه مصروفات ادارية لا ترد، وبدء الحجز الإلكتروني على الموقع الخاص بصندوق الاسكان الاجتماعي.