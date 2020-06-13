بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية تقر بمقتل مدنيين في جنوبي الصومال

أقرت بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية في الصومال "أميصوم"، بمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، في جانال بإقليم شبيلا السفلى جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت البعثة الإفريقية، في بيان، إن الحادث جرى أثناء تواجد المدنيين في خط الجبهة بينما الاشتباكات جارية بين بعثة الاتحاد الإفريقي وعناصر حركة الشباب الإرهابية.

وأشارت البعثة، إلى أن الإرهابيين خططوا لمهاجمة السكان وإرباك حركة نقل الأشخاص والسلع في منقطة جانال بإقليم شبيلا.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي العسكرية في الصومال، فرانسيسكو ماديرا أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية لتعزيز حماية المدنيين.

وفي سياق آخر، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن القلق من تصاعد العنف في منطقة الساحل التي شهدت استهداف المدنيين الأبرياء في الأسابيع الأخيرة ، مما تسبب في حدوث المزيد من النزوح وإعاقة الأنشطة الإنسانية بشكل خطير.

وأوضحت المديرة الإقليمية للمفوضية لغرب ووسط أفريقيا ميليسنت موتولي، أن الهجمات المستمرة على المدنيين في منطقة الساحل شلّت حياة السكان في المدن والمناطق الحدودية بشكل غير معقول، حيث يتعرض السكان للنزوح عدة مرات وهم في أمسّ الحاجة للمساعدات في هذه الأوقات الصعبة.

وأشارت موتولي، إلى أن المفوضية ساعدت في توفير المأوى المؤقت لنحو 1200 شخص في تليمسيس.

وذكرت المديرة الإقليمية للمفوضية، أن اللاجئين في منطقة ليبتكو جورما -وهي مثلث حدودي تلتقي فيه بوركينا فاسو ومالي والنيجر- يبحثون عن الأمان والمأوى في منطقة تعاني أصلا من الفقر والعنف، ووفرت المفوضية المأوى هناك لنحو 25 ألف أسرة ، وتسعى إلى إنهاء توزيع المساعدات ومواد الإغاثة لنحو 16500 أسرة بحلول نهاية يونيو الجاري.