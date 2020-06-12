واشنطن تؤكد دعمها لائتلاف دولي لمحاربة الإرهاب في الساحل

قال نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون، إن بلاده تدعم الائتلاف الدولي لمحاربة الإرهاب في الساحل والذي أطلق، اليوم، مشددا على أن الأمن في المنطقة يصب في مصلحة الولايات المتحدة والعالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بيجون "شارك في الاجتماع الوزاري الأول للتحالف الدولي من أجل منطقة الساحل في 12 يونيو وعبر عن دعم الولايات المتحدة لأهداف التحالف والتفاؤل بشأن تنسيق أكبر على الأرض".

وأضاف بيجون، خلال الاجتماع الذي حضره أيضا المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الساحل بيتر فام، أن "منطقة الساحل الآمنة والمستقرة تصب في مصلحة الولايات المتحدة والعالم".