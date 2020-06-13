الصحة العالمية: يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية بدقة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للصحة العالمية، إن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تقررها السلطات المحلية، ينطوي على أهمية بالغة، ويسهم إسهاما كبيرا في جهود محاربة الفيروس، لأن تلك الإجراءات، تستهدف في الأساس حماية المواطنين، ووقف انتقال العدوى، ويتم اتخاذها عبر تقيم علمي ودقيق للمخاطر القائمة، والفوائد المتوقعة منها.

وأضاف "المنظري"، خلال لقاء خاص له ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مهما بلغت جودة حزمة الإجراءات المتخذه ومناسبتها للظروف السائدة في المجتمع، فلن يكتب لها النجاح، إلا إذا التزم بها المواطنين، حماية لأنفسهم وللآخرين، موضحا أن الدول تتفاوت في أوضاع وسياقات مختلفة ومؤثرة، مثل العادات السائدة فيها، وسلوكيات السكان والمؤشرات الصحية، ومستوى المناعة، وقوة النظام الصحي وغيرها من المؤشرات.

وأكد أن المنحنى الوبائي لحالات فيروس كورونا، يرتفع في معظم بلدان إقليم شرق المتوسط، بما فيها الدول العربية ومصر، وهناك وتيرة متسارعة، ملحوظة لزيادة حالات الإصابة في أغلب حالات البلدان، وتعود تلك الزيادة لتحسن نظم الترصد وتضاعف جهود اكتشاف الحالات في المجتمع، فضلا في التوسع في إجراء الاختبارات والفحوص المختبرية ما يوسع دائرة اكتشاف المصابين.

وأشار إلى أن تلك القفزات في أعداد الحالات، بعدد من بلدان الإقليم، قد تعكس تعجيلا في تخفيف الاجراءات الاحترازية، وتراخيا في تنفيذها، لذلك ننوه في ضرورة التأني في تخفيف القيود، وأن تتم بعد تقييم دقيق للمخاطر التي قد تترتب في تخفيف تلك القيود.