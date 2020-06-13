مصدر أمني: المباحث تكثف جهودها لكشف تفاصيل حريق سوق سيراميك المرج

قال مصدر أمني، إن فريق من ضباط مباحث القاهرة والمعمل الجنائي، يكثفون جهودهم لكشف تفاصيل حريق سوق السيراميك بمنطقة المرج، عقب غلقه بـ8 ساعات أمس.

وأضاف المصدر، أن التحريات أثبتت احتراق ما يقرب من 12 باكية ومحل تجاري بسبب الحادث.

وأشارت التحريات، إلى عدم التأكد من وجود واقعة شبهة جنائية من عدمه، وأن الحريق أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أصحاب المحلات بحروق طفيفة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق هائل نشب في سوق السيراميك بالمرج، وأجرت عمليات التبريد.

وتلقت نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي بالحادث، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة عليه، بمساعدة الأهالي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تباشر التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي للمعاينة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.