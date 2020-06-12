السيطرة على حريق هائل بمحل تجاري في المحلة الكبرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل بمحل تجاري بمنطقة منشية البكري التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى دون وقوع إصابات إثر حدوث ماس كهربائي.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغا من الأهالي يفيد باندلاع حريق هائل داخل محل تجاري والتهمت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات.

ودفعت القوات بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن السبب وراء الطريق حدوث ماس كهربائي ولا توجد شبة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.