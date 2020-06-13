"ضحية طيارة ورق".. تفاصيل سقوط شاب من الدور العاشر بالقاهرة

كشف مصدر أمني، تفاصيل سقوط شاب من أعل عقار مكون من 10 طوابق بمنطقة المرج، وتبين أن الضحية يبلغ من العمر 18 عاما، طالب، وأصيب بكسور بالجسد، وتهتك بالأمعاء عقب سقوطه.

وأشار المصدر، إلى أن الضحية اختل توازنه أثناء اللعب بـ"طيارة ورق"، من أعلى العقار الذي يقيم به، ما أدى إلى سقوطه أمام المارة، ورجحت التحريات المبدئية، أن الحادث لا يوجد به شبهة جنائية، تحرر محضر وتحقق النيابة العامة فى الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا يفيد سقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة المرج، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وكشفت تحرياتهم، أن الضحية سقط أثناء لهوه بـ"طيارة ورق".

وقال شهود العيان، إن المجني عليه كان يحب لعبة "طيارة ورق"، وأثناء لعبه اختل توزانه وسقط، ولم يكن بصحبته أحد، وأن أهالي المنطقة، شاهدوه أعلى سطح العقار قبل سقوطه، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.