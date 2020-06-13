الإمارات تقرر إعفاء العمال المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي وتجديدها والإقامات تلقائيا

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشار إلى أنه في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قررت الحكومة إعفاء العمال المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم مع إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات تلقائيا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمة المساعدة.

وأكدت الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، في تقريرها للوزير أنه بموجب هذا الإجراء الاحترازي لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة بمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة.