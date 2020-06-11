"القوى العاملة" تعلن مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه

قررت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، في اجتماعها اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءاً من 21 إلى 25 يونيو الجاري.

"القوى العاملة" تنصح مستحقي الدفعة الثانية بالتأكّد من وصول رسالة على الهاتف قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة

ومن المقرر صرف الدفعة الثانية، من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكّد من وصول رسالة نصية على هاتف الشخص المستحق.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التي حضرها محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبر تقنية الفيديوكونفرس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء وعبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.

260 ألف مستحق يوميا.. تقسيم المستفيدين من الدفعة الثانية على شرائح يومية منعا للتزاحم

كما تم الاتفاق على تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على هاتفه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ48 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانًا لسلامة المستحقين.

ولفت محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلى أنه من المقرر أن يتم الصرف في المرحلة الثانية لـ مليون و600 ألف و216 عاملا، بما قيمته 800 مليون جنيه.

وكان وزير القوي العاملة، استهل الاجتماع بالترحيب بوزيري التخطيط والاتصالات والحضور، مؤكدا أن الشكر ممدود لمجموعة العمل القائمة على صرف تلك المنحة، مشيراً إلى أن صرف المرحلة الأولى أثبت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن.

ونوه إلى أنه على رأس هذه المجموعة هيئة البريد ومكاتبها على مستوى الجمهورية والتي أبلت بلاءاً حسناً فى هذه المرحلة السابقة ومديريات القوى العاملة والتي قدمت العون لتلك المكاتب على مختلف المحافظات، والتي كان لها دوراً مهماً في الكشف عن بعض الحالات غير المستحقة لتلك المنحة في مرحلة صرف الدفعة الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد.

بدورها، تقدمت هالة السعيد وزيرة التخطيط بالشكر لوزيري القوى العاملة والاتصالات والحضور، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التي واجهتنا في أثناء صرف المنحة بمرحلتها الأولى، وكانت هي المرة التي نواجه فيها هذا الكم من المعايير المختلفة، وكذا أول مرة يتم الصرف فيها لهذا العدد من المواطنين بهذا الشكل اللائق، كل ذلك جاء نتيجة تضافر الجهود من جانب مؤسسات الدولة.

فيما وجه وزير الاتصالات الشكر لوزيري القوى العاملة والتخطيط مثنياً على التنسيق الذي تم في صرف المرحلة الأولى للمنحة، والمجهود الذي تم فيها بين جميع القطاعات المصرفية وكل العاملين عليها للظهور بهذا المنظر الحضاري الذي يليق بمصر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الصرف شهدت العديد من المكاسب للدولة المصرية منها فتح حسابات لكل المستحقين لتسهيل عملية الصرف في المرحلة الثانية والثالثة، وكذا ضمان للشمول المالي بشكل عام، مؤكداً جاهزية الوزارة لبدء التعامل مع صرف الدفعة الثانية من المنحة خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري رغم من الأعداد الكبيرة التي ستصرف في هذه الفترة عن سابقتها.

من جهته، قال عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد، إنه سيتم بدء الصرف من 21 إلى 25 يونيو الجاري وهي مدة مناسبة خاصة أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ فيها عمليات الجرد داخل الهيئة إلى نهاية الشهر، مبينا أن تلك الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصاً على سلامة المواطنين والعاملين.

يمكن لمستحقي الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه صرفها من أي صراف آلي دون خصم أي عمولات

وشدد مسؤول البنك المركزي، عبر الفيديوكونفرس، على جاهزية ماكينات الصرف الآلي للصرف من 21 من الشهر الحالي وذلك من خلال 14 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف آلي دون التوجه إلى ماكينة محددة دون خصم أي عمولات.

حضر الاجتماع، محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والادارية، ومحمد عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، عبدالحميد بلال رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، ومصطفى عيادة مدير الإدارة العامة للتشغيل والعمالة غير المنتظمة، محمد حامد معاون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.