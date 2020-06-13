استقرار الدولار في أغلب البنوك وفق آخر تحديث

استقر سعر صرف الدولار، في البنوك المصرية وفق آخر تحديث، يوم الخميس، حيث سجل في الأهلي المصري للشراء 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع الخميس.

فيما بيع في كل من البنك المركزي، وبنك مصر، والمصرف المتحد والعقارى المصري العربي، وقطر الوطني، وأبو ظبي، بـ 16.22جنية والشراء 16.12جنيه

كما سجل سعر الصرف الدولار في كل من كريدى اجريكول والبركة وبلوم والمصرى الخليجى ومصر إيران للتنمية والكويتي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصرى لتنمية الصادرات والأهلى المتحد والتعمير والاسكان ليسجل 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.