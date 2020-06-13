ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم،القبض على 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الموصل.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، أن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية المختلفة في نينوي ألقت القبض على 3 من عناصر "داعش" الإرهابي، أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والآخر كان يعمل فيما يسمى بالأمنية والثالث كان يعمل بصفة مقاتل وعمل في عدد من المعسكرات العامة لداعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، وجرى القبض عليهم في مناطق وأحياء "القدس والتأميم" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وفي سياق متصل، عثر على سيارة مفخخة، ودراجتين ناريتين و5 مضافات و16 عبوة ناسفة و 6 قذائف هاون عيار 120ملم، ونفقين و4 صواريخ قاذفة.

من جانبها، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم، عودة نحو 211 نازحا من مخيمات محافظة دهوك إلى أحياء ومناطق قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مسؤول فرع الوزارة في المحافظة إسكندر محمد أمين، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن هدف الوزارة الأساس هو عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وأن كادر فرع دهوك قام بتأمين عودة 211 نازحا إلى مناطقهم الأصلية.

وأكد أمين، أن الأيام المقبلة ستشهد عودة دفعات أخرى من النازحين إلى مناطقهم المحررة، موضحا أن النازحين عادوا من مخيمات "الداودية، جم مشكو، ومخيم بيرسفي"، فضلا عن النازحين خارج المخيمات، وأنهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار التابع إلى محافظة نينوى.