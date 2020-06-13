جامعة الزقازيق تتقدم في الترتيب الدولي لمعيار الأداء البحثي لعام 2020

حققت جامعة الزقازيق، تقدما كبيرا بالترتيب الدولي بمعدل 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، في معيار الأداء البحثي بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2020، حيث احتلت الجامعة المركز 394 علمياً ضمن 7026 مؤسسة أكاديمية وبحثية على مستوى العالم بهذا المعيار، بينما احتلت المركز السابع مصريا ضمن 41 جامعة ومؤسسة بحثية مصرية، صرح بذلك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق.

وأشاد رئيس الجامعة، بالترتيب المتقدم الذي حققته الجامعة بتصنيف سيماجو، وبما يتم بذله من جهد وعمل متواصل للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي للجامعة والوصول بها لترتيب متقدم بين الجامعات العالمية والإقليمية والمحلية.

وقالت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة احتلت المركز 686 عالمياً والمركز السابع مصرياً في المؤشر العام لتصنيف سيماجو لعام 2020.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلى عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن تصنيف سيماجو يستخدم ثلاث معايير هي الأداء البحثي ويمثل 50% والابتكار ويمثل 30% والتأثير المجتمعي ويمثل 20% من الوزن النسبي للتصنيف ويعتمد في تقاريره على قاعدة بيانات إسكوبيس.