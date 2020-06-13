برلماني يشيد بهاشتاج "مصر ملهاش زي": قوة ناعمة لدعم السياحة

طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بضرورة تعزيز الإجراءات والترتيبات لاستئناف عودة السياحة إلى المناطق الساحلية.

وأشاد النائب في بيان له، بهاشتاج "مصر ملهاش زي" والذي انتشر بشكل كبير عبر السويشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية والذي يتحدث عن المقومات السياحية في مصر.

وأكد النائب أنه لا بد من استغلال السوشيال ميديا في تعزيز القوة الناعمة لمصر، وزيادة عناصر الجذب للمناطق السياحية المصرية، بالحديث عن المعالم السياحية وطرق الود في تعامل المصريين مع السائحين

وأضاف أن المنظومة السياحية عانت الفترة الماضية بسبب وقف الرحلات الخارجية والداخلية، إلا أن رجال الأعمال ومستثمري السياحة كانوا على قدر المسئولية وتحملوا الوضع، ولا بد من تقديم حوافز لهم الفترة المقبلة حرصا على عودة الأمور إلى طبيعتها.