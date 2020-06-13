آخرها في أوسيم.. حالات انتحار في مصر والعالم بعد الإصابة بكورونا

حالات انتحار مختلفة لمصابي فيروس كورونا المستجد منذ ظهور الأزمة وانتشار الفيروس، اختلفت ملابسات كل واحدة وظلت الإصابة بالفيروس عامل مشترك في كل واقعة.

إجراءات وقائية مشددة، لنقل جثة مريض كورونا انتحر شنقا داخل شقته في مدينة أوسيم، أمس، كشفتها مصادر مطلعة على التحقيقات، في واقعة انتحار مريض كورونا شنقا، داخل شقته بمنطقة أوسيم.

وأضافت المصادر، أن النيابة العامة بالاشتراك مع مدير مستشفى أوسيم المركزي، المخصص لعزل مرضى كورونا، بعد توفير كيس نقل الموتى بالجهود الذاتية، تولى المستشفى إرسال سيارة إسعاف، وتولى أحد العاملين في المستشفى يرتدي الملابس الواقية، وضع الجثة داخل الكيس الطبي، ووضعه بسيارة الإسعاف، ومنها لإحدى ثلاجات الموتى بالمستشفى.

وتولى ضابط شرطة مرتديا كمامة طبية وقفازات، قبل نقل الجثة، وإنزالها، التقاط صور لها خلال معاينة مسرح الحادث.

انتحار مصاب بكورونا في مستشفى الصدر بالعباسية

في منتصف مايو الماضي، انتحر شابا مصابا بكورونا في العقد الرابع من عمره تخلص من حياته داخل مستشفى الصدر بالعباسية.

وبحسب مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، الضحية أصيب بحالة اكتئاب وخوف بعدما أصيب بمرض كورونا، وغافل الأطباء والموجودين بالمستشفى وتخلص من حياته، موضحا أنه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وجرى التصريح بدفن الضحية وتسليم جثمانه إلى أسرته، والتحريات الأولية أثبتت عدم وجود شبهة جنائية.

في دول الخارج انتحار أطباء ومشاهير شباب

وفي دول الخارج، وقعت العديد من حوادث الانتحار بسبب أجواء العزل المنزلي وبسبب أزمة فيروس كورونا الحالية.

في أبريل الماضي وقع حادث انتحار الممثل الفنزويلي الشاب ميجيل أنجيل، بعد دخوله في مرحلة شديدة من الاكتئاب بسبب أجواء العزل المنزلي الصحي، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وبحسب موقع موقع americateve الذي كشف عن رسالة وجهتها له صديقته بعد انتحاره، حيث قالت: "يبدو أنه كان يعاني من مشاكل مرحلة الاكتئاب.. تُرك الكثيرون بمفردهم في منازلهم وأصبحوا يعانون من القلق.. أقول هذا لأن الصديق يمر بشيء مماثل للاكتئاب في هذا الحجر الصحي".

انتحار طبيب "ستاد ريمس" الفرنسي بعد تأكده من الإصابة بفيروس كورونا

وفي أبريل الماضي أيضا، أقدم طبيب فريق ستاد ريمس "بيرنارد جونزاليس" على الانتحار فور معرفته بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

كانت أول حالة وفاة في عالم كرة القدم، حيث فقد نادي ستاد ريمس الفرنسي كبير الأطباء، الذي استسلم للفيروس بشكل "غير مقبول" وقرر الانتحار، صباح اليوم الأحد، بعد تأكده من حمل "كوفيد-19" وقدوم فحوصاته الطبية بنتيجة إيجابية.