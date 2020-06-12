انتحار مواطن حاول قتل أفراد عائلته بالساطور في الإسماعيلية

انتحر مواطن بالقنطرة غرب بعد محاولته قتل أفراد أسرته وأبناء أخيه المقيمين معه في نفس المنزل، مستخدما ساطورا فيما نقل الأهالي المصابين إلى المستشفى وتم التحفظ على الجثة.

كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمود هندي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من قسم شرطة القنطرة غرب بانتحار "ح. م. ا"، وشهرته حمادة 35 سنة فلاح من أبوكبير شرقية، مقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بمنطقة نمرة 2 بمدينة القنطرة غرب، وذلك بعد محاولة قتل أولاده وزوجته وزوجة أخيه وأولادها، ونتيجة لأصوات الإغاثات، قام أهالي المنطقة والجيران بإنقاذ الأسرة ونقلهم لمستشفى القنطرة غرب لإسعاف الإصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إبلاغ النيابة التي أمرت بالتحفظ على جثمان المنتحر، وتوجيه المباحث الجنائية للتحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.