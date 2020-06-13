حبس صاحب صفحة "الهلالي شو" 15 يوما بتهمة التحريض على الفسق

أمر قاضي المعارضات بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، بحبس صاحب صفحة "الهلالي شو" على موقع "فيس بوك" 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على الفسق، وازدراء ومخالفة عادات وتقاليد المجتمع والتعرض لأنثى.

وأمرت المحكمة بعرض المتهم على المختصين في المصنفات الفنية بالإذاعة والتلفزيون يوم الإثنين المقبل، لمقارنة شكله وصوته بما هو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من فيديوهات.

واعترف المتهم أمام المحكمة، أنه من سجل الفيديوهات، قائلا: "لم أقصد إهانة سيدات مصر، وكنت حسن النية فيما قدمت".

وكانت مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية، ألقت القبض على صاحب صفحة "الهلالي شو"، بعد أن رصدت الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تداول فيديوهات على الصفحة، من شأنها التحريض على الفسق، وازدراء العادات والتقاليد.

بدأت الواقعة برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع غرب الدلتا، وجود صفحة على موقع "فيسبوك"، باسم "الهلالي شو" يقوم مستخدمه بنشر منشورات احتوت على مقاطع فيديو تضمنت محتوى به إساءة لبعض من أفراد المجتمع والمصري، ومخالف لعادات وتقاليد وأعراف المجتمع.

ورصدت الإدارة مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم بالتعرض ومضايقة فتاتين، ويطلب منهما ركوب سيارته الخاصة وتوصيلهما، وكذا مقطع فيديو بعنوان "عرضت على البنات المحجبات 5000 آلاف جنيه لخلع الحجاب، تتوقعوا وافقوا؟!"، ما يمثل إساءة في حق المرأة وامتهانًا لها ودعوة للتحرش، وكذلك مقطع فيديو بعنوان "تحدي للمدخنين.. شرب سيجارة في نهار رمضان مقابل 1000 جنيه".