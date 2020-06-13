محافظ أسيوط: توريد 174 ألفا و316 طن قمح بالصوامع ومراكز التجميع

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن صوامع ومراكز التجميع بالمحافظة، استقبلت 174 ألفا و316 طن قمح حتى اليوم، وشهدت إقبالا كبيرا من المزارعين على التوريد منذ بدء الموسم وحتى اليوم السبت.

وأشار المحافظ إلى أنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة، والتي بلغت 226 ألفا و683 فدانا، مؤكداً على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أية عقبات، فضلاً عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأعلن محافظ أسيوط، أنه تم التأكيد على مسئولى الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال التوريد وتذليل العقبات أمام المزارعين وتحفيزهم لاستمرار أعمال التوريد التي شهدت إقبالا كبيرا هذا العام لافتا إلى استمرار أعمال توريد القمح حتى 15 يوليو المقبل، واستلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز، تسهيلا على المزارعين مشيرا إلى أنه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الأقماح بالشون والصوامع، مصدراً تعليماته لمسئولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لأعمال التوريد وتسهيل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور، أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون اية عقبات وهناك زيادة كبيرة فى الأقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع، بالإضافة إلى التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، موضحاً أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو القادم، مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى أى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها.