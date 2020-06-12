"التموين": توريد 3.4 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن

قال الدكتور وائل عباس معاون وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، إن الوزارة توسعت في سعة الصوامع القمح حيث وصلت السعة التخزينية للصوامع الثابتة بمصر إلى 4 مليون طن، ويتم التخلص حاليا تباعا من الشون الترابية، والتي أصبحت من الموروثات التاريخية الخاصة بمنظومة توريد القمح.

وأضاف عباس، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، وتقدمها الإعلامية إيمان عبدالباقي، أن كل منظومة التوريد ليس لها نسب فقد كبيرة مثلما كان يحدث في الماضي، حيث كان في السابق يجرى إلقاء القمح داخل الأجولة وتترك في العراء وتتعرض لأشعة الشمس والأمطار والرطوبة والقوارض.

وأشار إلى أن الصوامع التي بُنيت بالمنحة الإماراتية زودت السعة التخزينية بعد دخولها الخدمة بنحو 1.5 مليون طن بعدد 25 صومعة، كل صومعة 60 ألف طن في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد أن موسم القمح لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا حيث كان المستهدف 6.8 مليون طن وحاليا جرى استقبال أكثر من 3.4 مليون طن من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والبنك الزراعي المصري وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لافتا إلى كل تلك المنظومات تعمل على استقبال القمح من المزارعين وتوريد المستحقات المالية الخاصة بهم خلال 48 ساعة على الأكثر تيسيرا له.