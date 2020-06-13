قرارات حكومية تطبق غدا لمواجهة كورونا وموعد حظر جديد.. اعرفها

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، منذ أيام عدد من القرارات بشأن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع أجهزتها.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أهم قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، التي ستطبق بدءا من غد الأحد، 14 يونيو الجاري، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

قرارات الحكومة بشأن لمواجهة كورونا ومواعيد الحظر الجديدة

ـ يصبح المواعيد الجديدة لحظر تجوال سير المواطنين اعتبارا من الأحد المقبل، اعتبارا من الـ 8 مساءً حتى الـ4 صباحا.

- يستمر الحظر حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو.

ـ استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر الشهر الجاري.

ـ مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع.

ـ استمرار قرارات تخفيض العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، على أن يكون لكل وزير تقرير الإجراءات الخاصة بالعمل في الجهة الخاصة به.

ـ السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقى الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو، على أن يجرى استغلال تلك الفترة في رفع كفاءة المنشآت، وتطهيرها خلال تلك الفترة.

ـ عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا، وفق الضوابط والشروط الصحية، ومتابعتها يومياً حرصاً على سلامة الطلاب.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها جميع أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.