قرارات حكومية تطبق غدا لمواجهة كورونا وموعد حظر جديد.. اعرفها
كتب:
يسرا البسيوني
12:05 م | السبت 13 يونيو 2020
أعلن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، منذ أيام عدد من القرارات بشأن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع أجهزتها.
وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أهم قرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا، التي ستطبق بدءا من غد الأحد، 14 يونيو الجاري، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
قرارات الحكومة بشأن لمواجهة كورونا ومواعيد الحظر الجديدة
ـ يصبح المواعيد الجديدة لحظر تجوال سير المواطنين اعتبارا من الأحد المقبل، اعتبارا من الـ 8 مساءً حتى الـ4 صباحا.
- يستمر الحظر حتى يوم الثلاثاء 30 يونيو.
ـ استمرار غلق المتنزهات والحدائق حتى آخر الشهر الجاري.
ـ مد فترة عمل المحال التجارية لمدة ساعة حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع.
ـ استمرار قرارات تخفيض العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، على أن يكون لكل وزير تقرير الإجراءات الخاصة بالعمل في الجهة الخاصة به.
ـ السماح للنوادي الرياضية في بدء تلقى الاشتراكات من المواطنين من 15 يونيو حتى 30 يونيو، على أن يجرى استغلال تلك الفترة في رفع كفاءة المنشآت، وتطهيرها خلال تلك الفترة.
ـ عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفا، وفق الضوابط والشروط الصحية، ومتابعتها يومياً حرصاً على سلامة الطلاب.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها جميع أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.