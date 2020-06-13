مدبولي يشكر عاملة بمصنع في 6 أكتوبر: توازن بين دراستها الجامعية والعمل

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر لإحدى العاملات في مصنع لإنتاج "ضفائر السيارات"، زاره اليوم ضمن جولته التفقدية لمصانع مدينة 6 أكتوبر.

رئيس الوزراء يجري حوارًا مع العمال عن ظروف الإنتاج وساعات العمل والمزايا المتعلقة بهم

وقالت العاملة لرئيس الوزراء، خلال تفقده المصنع، إنَّها ما زالت تدرس في الفرقة الثانية بكلية التجارة بإحدى الجامعات، وأنَّها توازن بين الدراسة والعمل بالمصنع، ليثني "مدبولي" على جهودها، ويوجه الشكر لها على جديتها واجتهادها، متمنياً لها التوفيق دراسياً وعملياً.

وأجرى "مدبولي"، حوارًا مع العمال عن ظروف الإنتاج، وساعات العمل، والمزايا المتعلقة بهم، معربين عن سعادتهم بالعمل والإنتاج في هذه المرحلة الدقيقة.