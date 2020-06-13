رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمصانع 6 أكتوبر بعد قليل

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية لمصانع مدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار حرص رئيس الوزراء لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وحرصه على التواصل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تذليل أية عقبات قد تواجههم لتوسيع نطاق أعمالهم، وضخ استثمارات جديدة بالبلاد.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء؛ فإن الحكومة تعمل في مسارين متوازيين، هما عدم تأثر عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري سلبياً من تداعيات "كورونا" بأكبر صورة ممكنة لتقليل تلك الخسائر والتداعيات، فضلاً عن ضمان سلامة العمال عبر "الإجراءات الاحترازية".