تجديد حبس المتهمة بقتل ابن شقيقتها بسبب خلافات بالعياط

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمة بقتل ابن شقيقتها في العياط، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وذكرت التحريات، أنّ المتهمة سددت لنجل شقيقتها 3 طعنات حتى فارق الحياة، بعد أن تدخل لفض مشاجرة بين المتهمة ووالدته، إثر خلافات أسرية.

بدأت الواقعة بورود إخطار للمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، من مستشفى العياط، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة بالصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

وأضافت التحريات، التي أجريت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية للقطاع، أنّ الفحص أوضح أنَ المجني عليه أصيب خلال مشاجرة عائلية، وفي أثناء فضه مشاجرة بين والدته وخالته لخلافات عائلية بينهما، استلت الخالة سكينا وسددت به طعنة لنجل شقيقتها فسقط غارقا في دمائه، وتولى أهالي قرية المتانية نقل المصاب للمستشفى إلا أنّه فارق الحياة.