تفاصيل أبشع جريمة في الإسماعيلية.. سائق يحاول قتل أفراد عائلته بالساطور

كشف مصدر طبي، بمستشفى الإسماعيلية العام، وأحد المعالجين لحالة زوجة المواطن الذي تخلص من حياته صباح اليوم بالقنطرة غرب، وتدعى "هالة.م.ع" 28 سنة، أنها قالت قبل دخولها في غيبوبة ونقلها للعناية المركزة، أن زوجها هو من قام بمحاولة قتل الأسرة وزوجة شقيقه، ثم انتحر بطعن نفسه بالساطور، بسبب معاناته من مرض نفسي.

فيما أكد مصدر أمني، أن التحقيقات مازالت مستمرة وسوف يتم سؤال زوجة المنتحر وزوجة شقيقه بعد تحسن حالتهما الصحية، للمزيد من المعلومات لحل لغز القضية الغامضة، وأن النيابة مازالت تجرى تحقيقاتها حول الحادث.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما سمع أهالي عزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بمدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، باستغاثة من منزل إحدى الأسرة، وعند الوصول للمنزل، فوجئ الأهالي بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة وطفلتيه وزوجة شقيقه وتم نقلهم للمستشفى.

وتوفي منذ ساعات بالمستشفى العام جنين (5 أشهر) زوجة المنتحر صاحبة 28 عاما، وجنين زوجة شقيقة "ألاء.م" 19 سنة وعمره 6 أشهر نتيجة الطعنات النافذة التي تلقتها المصابتين أثناء الحادث بينما ما تزال حالة الطفلتين تسنيم 6 سنوات وجنا 4 سنوات سيئة للغاية بعد إصابات بالغة في البطن والصدر وتواجدهم بغرفة العناية المركزة بالمستشفى العام.

انتحار مواطن حاول قتل أفراد عائلته بالساطور في الإسماعيلية

كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندي، رئيس مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغا من العميد ياسر ياسين، مأمور مركز القنطرة غرب بالعثور على رجل مقتول بالطعن وإصابة أسرته وزوجة شقيقه بالطعن، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وتبين أن أب يدعى "م.ا.ا" وشهرته حمادة 35 سنة، "سائق توك توك"، من أبو كبير بمحافظة الشرقية، ومقيم بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، مقتول بالطعن، وغارق في دمائه، وهناك شروع في قتل طفلتيه، تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وأصيبوا بطعنات وخضعت الزوجة وزوجه شقيقة الأب، لإجراء عملية جراحية في مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعني في البطن، بينما قتل الزوج، وتم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلية العام، في حالة خطرة، وخرجت أحشاء إحدى بناته من شدة الطعنة.