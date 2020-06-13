مأساة.. قطار يدهس طفلا "تائها" بمزلقان شل في الإسماعيلية

دهس قطار "الزقازيق - الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، طفلا يبلغ من العمر 7 سنوات أثناء مروره على القضبان.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف، والتي نقلت أشلاء الطفل إلى مستشفى القصاصين المركزي.

وكان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير المباحث يفيد بورود بلاغا من العميد طاهر سليم مأمور قسم شرطة ثان، بمصرع الطفل "أحمد .ع"، 7 سنوات، من منطقة المحطة الجديدة حي ثان تحت عجلات القطار بمزلقان شل أثناء عبورة.

وأكدت أسرة الطفل، أن الأخير كان تائها منذ الأمس، مشيرين إلى أنهم حاولوا العثور عليه ولكن دون جدوى، وتعرفوا على هويته من خلال الملابس.