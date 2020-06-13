تخدم 9 ملايين نسمة.. مدبولي يتفقد محطة صرف صحي أبو رواش

يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارة تفقدية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، وذلك بعد انتهائه من تفقد مصنعين في مدينة السادس من أكتوبر، منذ قليل.

وتعد تلك المحطة من أكبر محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والتي عملت الحكومة على تطويرها وتحديثها خلال الفترة الماضية، حيث تخدم المحطة 9 ملايين نسمة.

وتضمن مشروع التطوير والتحديث رفع نظام المعالجة القائم، من المعالجة الابتدائية إلى المعالجة المتقدمة، طبقاً للمعايير التي تحددها وزارة الصحة، وتنفيذ توسعات للمحطة بطاقة 400 ألف متر مكعب في اليوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون متر مكعب يومياً، مُعالجة متقدمة بالكامل، تتخطى 3 أضعاف المعايير الصحية الموضوعة، وهو ما يعد إنجازًا بكل المقاييس، وتبلغ تكلفة المشروع 7 مليارات جنيه.